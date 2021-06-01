В Госдуме назвали важной вакцинацию спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Токио

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса очень важна для сохранения здоровья спортсменов перед Олимпийскими играми в Токио. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Ранее стало известно, что женская сборная России по керлингу привилась от коронавируса.

"В нынешнее сложное время очень важно обезопасить наших спортсменов от воздействия вируса, - сказал Свищев. - Особенно в преддверии Олимпийских игр в Токио, проведение которых до сих пор находится по вопросом. Поэтому считаем правильным рекомендовать спортсменам и членам делегации вакцинироваться. Это важно и в командных видах спорта, где от одного заболевшего игрока зависит результат всей команды, и в индивидуальных, где атлет может просто попрощаться со своей мечтой и не выступить на тех же Играх".

"Немаловажно обезопасить себя и в целом для всех спортсменов, поскольку нужно сохранять возможность перемещаться, участвовать в тренировочных сборах и соревнованиях", - добавил парламентарий.