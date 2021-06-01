Сборная России по футболу сыграла вничью с поляками в товарищеском матче перед Евро

ВРОЦЛАВ /Польша/, 1 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Польши со счетом 1:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в польском городе Вроцлав.

Черчесов заявил, что не готовит речи футболистам сборной России перед первой игрой на Евро

В составе сборной России мяч на 21-й минуте забил Вячеслав Караваев. У поляков отличился Якуб Шверчок (4-я минута).

Российской команде из-за повреждений не смогли помочь защитники Марио Фернандес и Илья Самошников, а также полузащитник Денис Черышев. Не принял участие в игре нападающий сборной Польши Роберт Левандовский, который забил 41 мяч в чемпионате Германии нынешнего сезона. Все 90 минут на поле провел полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк.

В перерыве главный тренер сборной России Станислав Черчесов заменил защитника Андрея Семенова на Игоря Дивеева. По ходу второго тайма Максим Мухин заменил Магомеда Оздоева, Рифат Жемалетдинов - Алексея Миранчука, Антон Заболотный - Артема Дзюбу, Юрий Жирков - Далера Кузяева. На 63-й минуте вместо вратаря Антона Шунина на поле вышел Матвей Сафонов, который провел первый матч за национальную сборную.

Встреча являлась этапом подготовки к чемпионату Европы. 5 июня сборная России в Москве проведет товарищеский матч с командой Болгарии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля, семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Сборная Польши также является участником чемпионата Европы. Поляки начнут турнир матчем с командой Словакии в Санкт-Петербурге, который состоится 14 июня. Также польские футболисты встретятся с испанцами (19 июня, Севилья) и шведами (23 июня, Санкт-Петербург).