Роман Ротенберг: российские хоккеисты будут серьезно готовиться к матчу против канадцев

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет серьезную подготовку к предстоящему четвертьфинальному матчу чемпионата мира против команды Канады. Об этом ТАСС сообщил глава штаба национальной сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
Во вторник россияне обыграли сборную Белоруссии в заключительном матче предварительного этапа со счетом 6:0, благодаря победе российские хоккеисты заняли первое место в группе А. В четвертьфинале россияне 3 июня встретятся с командой Канады.
"Мы выполнили актуальную задачу занять первое место в группе, на сегодняшний день можем поздравить с этим всех наших болельщиков и тех, кто помогал нам, - сказал Ротенберг. - Это было важно, чтобы в четвертьфинале и полуфинале иметь возможность играть в качестве команды-хозяйки, нам было важно получить это преимущество. Хотел бы поздравить всех с победой, я прочитал, что сегодня официально было продано два билета на матч. Уверен, что на игру Россия - Канада будет продано больше билетов, очень ждем болельщиков и рассчитываем на их поддержку на игре".
"Главного тренера сборной Канады [Жерара Галлана] мы хорошо знаем, он очень известный специалист, сборная Канады - это очень серьезный соперник с сильным тренерским штабом. Не имеет значения, как они играли на групповом этапе, плей-офф всегда важнее, так как каждый хоккеист мечтает в него попасть и сыграть в матче Россия - Канада. Это хоккейная классика, к которой мы будем серьезно готовиться. У нас завтра пройдет собрание, на котором мы обсудим групповой этап, подведем итоги, нам есть над чем работать, мы стремимся к максимальному результату, есть еще очень много деталей, которые нужно поправить, чтобы его добиться", - отметил глава штаба национальной сборной России.
Также Ротенберг добавил, что все игроки сборной России готовы к матчам плей-офф. "Результаты, которые мы показываем, - большая заслуга всей команды, сейчас мы спокойно все проанализируем, у нас все игроки готовы. Мы понимаем нашего соперника, сейчас у нас есть время подготовиться. Мы добились того результата, которого хотели на этом этапе, дальше идем шаг за шагом и готовимся к следующей игре, наша задача - побеждать в каждом матче", - заключил он.