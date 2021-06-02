Роман Ротенберг: российские хоккеисты будут серьезно готовиться к матчу против канадцев

Во вторник сборная России разгромила команду Белоруссии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с родоначальниками хоккея

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет серьезную подготовку к предстоящему четвертьфинальному матчу чемпионата мира против команды Канады. Об этом ТАСС сообщил глава штаба национальной сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

На эту тему Сборная России сыграет с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Во вторник россияне обыграли сборную Белоруссии в заключительном матче предварительного этапа со счетом 6:0, благодаря победе российские хоккеисты заняли первое место в группе А. В четвертьфинале россияне 3 июня встретятся с командой Канады. "Мы выполнили актуальную задачу занять первое место в группе, на сегодняшний день можем поздравить с этим всех наших болельщиков и тех, кто помогал нам, - сказал Ротенберг. - Это было важно, чтобы в четвертьфинале и полуфинале иметь возможность играть в качестве команды-хозяйки, нам было важно получить это преимущество. Хотел бы поздравить всех с победой, я прочитал, что сегодня официально было продано два билета на матч. Уверен, что на игру Россия - Канада будет продано больше билетов, очень ждем болельщиков и рассчитываем на их поддержку на игре".

На эту тему Третьяк: сборная Канады в матче чемпионата мира с командой России будет биться до конца