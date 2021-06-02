Сдача спорткомлекса Шахматной паралимпиады в Югре сдвинута из-за нестыковок в документах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Срок сдачи универсального спортивного комплекса в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ), где планируется проведение игр Всемирной шахматной паралимпиады, сдвинут с конца мая на конец июля 2021 года из-за выявленных нестыковок в проектно-сметной документации. Об этом сообщил ТАСС директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

Ранее сообщалось, что строительство и открытие в Ханты-Мансийске универсального спортивного комплекса изначально планировалось в июле 2020 года, а затем трижды переносилось, последний раз - на 30 мая 2021 года. Власти региона объясняли это влиянием пандемии коронавируса на возведение объекта. Открытие зданий для питания спортсменов и экспоцентра для деловых встреч также было перенесено с 2020 года на третий квартал 2021 года. Суммарная стоимость объектов составляет более 3,7 млрд рублей.

"Сроки сдвигаются, ориентировочно на 31 июля 2021 года. Обнаружили нестыковки проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу", - сказал Артамонов.

По его словам, выявленные нестыковки в документации позволяют достроить объект. "Не критично [для завершения работ]. Объект готов более чем на 90%", - уточнил он.

Как ранее сообщал Артамонов ТАСС, в спорткомплексе изначально было запланировано проведение турнира для инвалидов в рамках Всемирной шахматной олимпиады в июне - июле текущего года, но Международная шахматная федерация (FIDE) перенесла его на 2022 год.

О турнире

Изначально предполагалось, что летом 2020 года FIDE проведет несколько масштабных мероприятий на территории России. Первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE, церемония открытия Шахматной олимпиады должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир Всемирной шахматной олимпиады планировали провести в Москве.

В конце декабря 2020 года FIDE приняла решение провести перенесенную на 2021 год Шахматную олимпиаду и Шахматную паралимпиаду в России в 2022-м. Изначально планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году - Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год из-за коронавируса, а Белоруссия от проведения Всемирной шахматной олимпиады отказалась.

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.

Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 побед у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская - три раза. Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем мужского турнира стала сборная Украины, а женского - команда России.