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НБА

"Бруклин" обыграл "Бостон" и впервые за семь лет вышел во второй раунд плей-офф НБА

Команда из Нью-Йорка выиграла серию со счетом 4-1
Защитники "Бруклина" Джеймс Харден и "Бостона" Эван Фурнье AP Photo/Adam Hunger
Описание
Защитники "Бруклина" Джеймс Харден и "Бостона" Эван Фурнье
© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 2 июня. "Бруклин" дома победил "Бостон" со счетом 123:109 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Бруклина" Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл (34 очка + 10 подборов + 10 передач). У "Бостона" больше всего очков набрал форвард Джейсон Тейтум (32).

"Бруклин" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-1. Команда из Нью-Йорка вышла во второй раунд плей-офф впервые с сезона-2013/14, тогда "Бруклин" победил "Торонто" (4-3 в серии), но затем уступил "Майами" (1-4).

Во втором раунде плей-офф "Бруклин" сыграет c "Милуоки", который ранее победил "Майами" (4-0).

По итогам регулярного чемпионата "Бруклин" занял второе место в таблице Восточной конференции, "Бостон" стал седьмым и вышел в плей-офф, обыграв в раунде плей-ин "Вашингтон".

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