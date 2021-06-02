Два первых домашних матча "Виннипега" во втором раунде плей-офф НХЛ пройдут со зрителями

ОТТАВА, 2 июня. /ТАСС/. Первые две домашние игры "Виннипега" против "Монреаля" в рамках второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдут со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Виннипег" рад подтвердить, что арена Bell MTS Place примет до 500 полностью вакцинированных от коронавируса медицинских работников [в качестве зрителей] на двух первых домашних играх второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Монреаля", - говорится в сообщении, размещенном на странице клуба в "Твиттере". Это будут первые игры в Виннипеге, которые в этом сезоне НХЛ пройдут со зрителями. Встречи состоятся 3 и 5 июня.