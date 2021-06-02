Два первых домашних матча "Виннипега" во втором раунде плей-офф НХЛ пройдут со зрителями

ОТТАВА, 2 июня. /ТАСС/. Первые две домашние игры "Виннипега" против "Монреаля" в рамках второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдут со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Виннипег" рад подтвердить, что арена Bell MTS Place примет до 500 полностью вакцинированных от коронавируса медицинских работников [в качестве зрителей] на двух первых домашних играх второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Монреаля", - говорится в сообщении, размещенном на странице клуба в "Твиттере". Это будут первые игры в Виннипеге, которые в этом сезоне НХЛ пройдут со зрителями. Встречи состоятся 3 и 5 июня.
Ранее "Монреаль" объявил, что с 28 мая будет допускать на свои домашние игры по 2,5 тыс. болельщиков. "Торонто" также пригласил 550 медицинских работников на седьмую игру первого раунда плей-офф против "Монреаля". До этого на канадские стадионы в этом сезоне не пускали болельщиков.
Матчи регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне проходили между командами внутри дивизионов, в одном из них играли семь канадских команд. По итогам регулярного чемпионата "Виннипег" занял третье место в таблице Северного дивизиона. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф также проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.