Хоккеист "Каролины" Свечников назвал Василевского одним из лучших голкиперов в мире

ТАСС, 2 июня. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Андрей Василевский является одним из лучших вратарей в мире. Такое мнение высказал российский форвард "Каролины" Андрей Свечников, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

В ночь на среду "Тампа" в гостях обыграла "Каролину" (2:1) во втором матче серии второго раунда плей-офф. Свечников забросил шайбу в ворота "Тампы" за минуту до конца третьего периода. Василевский отразил 31 бросок.

"Мы все знаем, что это один из лучших вратарей в мире, - сказал Свечников. - Забить ему тяжело. Наверное, надо постараться залезть ему под кожу и бросать еще чаще".

"Тампа" повела в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч пройдет в Тампе 4 июня.

По итогам регулярного чемпионата "Каролина" заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, "Тампа" - третье. В первом раунде "Каролина" победила в серии "Нэшвилл" (4-2), "Тампа" с таким же счетом обыграла "Флориду". В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.