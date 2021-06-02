Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 2 июня. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с окончательным составом национальной команды на чемпионат Европы. Состав сборной был объявлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

В окончательный состав вошли 26 футболистов. Из расширенного списка игроков в заявку на турнир не вошли защитники московского "Динамо" Роман Евгеньев и казанского "Рубина" Илья Самошников, вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунев, а также полузащитник "Динамо" Арсен Захарян, который покинул расположение сборной перед вылетом на австрийский сбор из-за бактериальной ангины.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари - Антон Шунин ("Динамо"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Юрий Дюпин ("Рубин");

защитники - Георгий Джикия ("Спартак"), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Андрей Семенов ("Ахмат");

полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Даниил Фомин ("Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Максим Мухин (ЦСКА), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Денис Макаров ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Денис Черышев ("Валенсия", Испания);

нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев ("Спартак").

5 июня российские футболисты проведут в Москве контрольный матч против сборной Болгарии.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).