Войнова, Шмелева и Дмитриев вошли в состав российской команды по велотреку на Игры в Токио

Олимпийские соревнования по велотреку пройдут с 2 по 8 августа. Российские спортсмены завоевали право выступить в мужском и женском командном спринте, в личном спринте у мужчин и женщин (по два спортсмена), в мужском и женском кейрине (по два), в женском мэдисоне и омниуме (по одной спортсменке). Окончательный состав сборной планировалось определить по итогам июньского чемпионата Европы, однако турнир перенесли на осень.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Чемпионы мира по велогонкам на треке Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Денис Дмитриев вошли в состав российской команды на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

"Полный состав олимпийской сборной пока не определен, - сказал Ковпанец. - В ближайшее время должен состояться президиум федерации, на котором будет обсуждаться расширенный состав кандидатов. Но до конца июня все фамилии наших олимпийцев будут названы. Сейчас у нас идут заключительные сборы перед этапом Кубка наций в Санкт-Петербурге, после переноса чемпионата Европы мы вынуждены теперь скорректировать наши планы".

"Но костяк олимпийской сборной уже есть, тут ничего не поменяется. Войнова, Шмелева и Дмитриев точно поедут на Олимпиаду, это наши лидеры. С другими участниками Игр, повторюсь, мы определимся до конца июня", - добавил тренер.

Двукратный чемпион мира по велогонкам на треке в составе сборной Австралии Шейн Перкинс продолжает оставаться кандидатом в российскую олимпийскую команду. "Что касается Перкинса, то мы ждем, как он выступит на соревнованиях у себя в Австралии. Посмотрим, насколько он готов. Но если его результаты не будут соответствовать критериям для попадания в олимпийский состав, то, значит, Шейн будет готовиться к чемпионату Европы и мировому первенству", - сказал Ковпанец.

1 июля исполком Олимпийского комитета России утвердит состав команды на Игры в Токио. Этап Кубка наций по велотреку пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 11 июля.