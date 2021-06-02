Филатов: футболисты "Локомотива" Баринов и Жемалетдинов заслуженно попали на Евро

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Полузащитники "Локомотива" Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов заслужили попадание на чемпионат Европы по футболу. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов.

Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат Европы по футболу

В среду был объявлен окончательный состав сборной России на чемпионат Европы. В список из 26 игроков вошли Баринов и Жемалетдинов.

"Понравилось, как вышел Жемалетдинов в игре с поляками. Баринов тоже является игроком основного состава сборной, сегодня один играет, завтра - другой, - сказал Филатов. - Конечно, доволен, что игроки "Локомотива" Баринов и Жемалетдинов вошли в окончательный состав сборной России на Евро, считаю, что они вызваны заслуженно".

Сборная России проведет заключительный контрольный матч перед чемпионатом Европы 5 июня в Москве против команды Болгарии.