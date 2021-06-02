В УЕФА сообщили, что в Дании не сделают послаблений для въезда болельщиков на матчи Евро

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Власти Дании не стали делать исключений для болельщиков на въезд в страну во время чемпионата Европы по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник стало известно, что власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу в Копенгагене. Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России.

"Этот вопрос был направлен Датской футбольной ассоциацией в Министерство иностранных дел Дании, однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было", - сообщили в пресс-службе УЕФА.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).