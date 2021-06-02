Шувалов рассказал о взаимодействии ВЭБ.РФ с ЦСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Основной акционер ЦСКА ВЭБ.РФ не вмешивается в трансферную и хозяйственную политику футбольного клуба. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Мы не вмешиваемся в политику клуба, не можем. У нас такое соглашение - мы заботимся об акционерной стоимости, внимательно следим за всеми финансовыми показателями, финансовой дисциплиной, взаимодействуем с кредиторами, следим, как выполняется бизнес-план, - сказал Шувалов. - С председателем совета директоров ЦСКА [Максимом] Орешкиным мы все эти вопросы обсуждаем. Но в плане построения их (ЦСКА) стратегии для обеспечения побед - это ответственность менеджмента клуба".

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.