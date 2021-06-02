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Евро-2020

Дасаев считает, что Шунин будет основным вратарем сборной России по футболу на Евро

В среду был объявлен окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы
Ринат Дасаев Григорий Сысоев/ТАСС
Описание
Ринат Дасаев
© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин станет основным вратарем сборной России по футболу на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев.

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В среду был объявлен окончательный состав сборной России на чемпионат Европы. В список из 26 игроков вошли вратари Шунин, Юрий Дюпин ("Рубин") и Матвей Сафонов ("Краснодар"). Из расширенного списка игроков в заявку на турнир не вошел голкипер "Зенита" Андрей Лунев.

"Я считаю, что оптимальный состав был выбран, - сказал Дасаев. - Что касается вратарской линии, то это также приемлемый выбор: Лунев долгое время не играл, поэтому правильно отцепили из состава. Дюпин хорошую игру показывал за "Рубин", считаю, что его правильно оставили. Думаю, что Шунин будет основным".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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