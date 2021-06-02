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Олимпиада в Токио

Российские борцы прошли вакцинацию от коронавируса перед Олимпиадой

Команда по греко-римской борьбе готовится вылететь в Стамбул, где состоится представительный турнир
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 2 июня. Сборная России по спортивной борьбе прошла вакцинацию от коронавируса перед Олимпийскими играми в Токио. Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, комментарий которого приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

"Сейчас спортсмены находятся на тренировочном сборе, - сказал Мамиашвили. - Все прошли вакцинацию, кроме тех, кто переболел коронавирусом".

Мамиашвили отметил, что команда по греко-римской борьбе готовится вылететь в Стамбул, где состоится представительный турнир. "Тренерский штаб принял решение поучаствовать, проверить свои силы, - сказал глава федерации. - Окончательное решение по составу будет приниматься примерно за три недели до старта Олимпийских игр".

Олимпийские игры в Токио планируется провести с 23 июля по 8 августа.

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