Путин не смотрел хоккейный матч Россия - Белоруссия

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не следил за хоккейным матчем, в котором российская команда на чемпионате мира в Риге победила белорусов со счетом 6:0 и заняла первое место в группе.

"Насколько я знаю, президент не смотрел, был занят", - сказал в среду в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, "это все промежуточные игры" и лишь "еще одна победа на пути к важным матчам".

Представитель Кремля не согласился с утверждением журналиста, назвавшего Путина и его белорусского коллегу Александра Лукашенко известными хоккеистами. По словам Пескова, "они не известные хоккеисты", а только известные любители этого вида спорта. "Хоккеист - это очень тяжелый труд и очень высокая профессиональная подготовка", - сказал пресс-секретарь президента. Песков отметил также, говоря о хоккее, что Путин и Лукашенко играют "всегда в одной команде".

Победа сборной России над командой Белоруссии позволила россиянам занять первое место в группе, в четвертьфинале подопечные Валерия Брагина сыграют 3 июня с канадцами.