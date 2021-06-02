Газзаев назвал оптимальным состав сборной России по футболу на Евро

"Состав был сформирован по итогам подготовки на австрийском сборе, это прерогатива главного тренера, который выбрал окончательный состав для выступления на чемпионате Европы, - сказал Газзаев. - Каждая кандидатура наверняка обсуждалась, поэтому нужно уважать мнение тренерского штаба, который отвечает за результат национальной команды на Евро. Очень жаль, что Захарян получил травму, а так, мне кажется, что тренеры выбрали лучших футболистов. Тот состав, который определили, является оптимальным".

В среду был объявлен окончательный состав сборной России на чемпионат Европы. Из расширенного списка в заявку из 26 игроков, в частности, не вошел полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян, который покинул расположение сборной перед вылетом на австрийский сбор из-за бактериальной ангины.

Во вторник сборная России на выезде сыграла вничью с командой Польши со счетом 1:1 в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы. Также российские футболисты 5 июня в Москве проведут товарищескую встречу против болгар.

"Мне понравилась игра против сборной Польши, понравилось то, что команда очень хорошо выглядела функционально, особенно отличной ситуация была в первом тайме: очень хороший прессинг, качество игры было неплохое, - отметил Газзаев. - Очевидно, конечно, что команда была на сборе, провела сложный подготовительный этап, тяжелые нагрузки, и такой свежести не хватало, особенно в реализации голевых моментов. Что касается второго тайма, то с двух сторон было проведено немало изменений, поэтому игра не так складно выглядела. Сборная России еще проведет матч с болгарами 5 июня, потом будет недельный цикл, чтобы подготовиться к матчу со сборной Бельгии".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).