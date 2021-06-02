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Евро-2020

Газзаев назвал оптимальным состав сборной России по футболу на Евро

Окончательная заявка национальной команды на матчи чемпионата Европы по футболу была объявлена в среду
Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Состав сборной России на чемпионат Европы по футболу является оптимальным. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского ЦСКА и национальной команды, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

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В среду был объявлен окончательный состав сборной России на чемпионат Европы. Из расширенного списка в заявку из 26 игроков, в частности, не вошел полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян, который покинул расположение сборной перед вылетом на австрийский сбор из-за бактериальной ангины.

"Состав был сформирован по итогам подготовки на австрийском сборе, это прерогатива главного тренера, который выбрал окончательный состав для выступления на чемпионате Европы, - сказал Газзаев. - Каждая кандидатура наверняка обсуждалась, поэтому нужно уважать мнение тренерского штаба, который отвечает за результат национальной команды на Евро. Очень жаль, что Захарян получил травму, а так, мне кажется, что тренеры выбрали лучших футболистов. Тот состав, который определили, является оптимальным".

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Во вторник сборная России на выезде сыграла вничью с командой Польши со счетом 1:1 в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы. Также российские футболисты 5 июня в Москве проведут товарищескую встречу против болгар.

"Мне понравилась игра против сборной Польши, понравилось то, что команда очень хорошо выглядела функционально, особенно отличной ситуация была в первом тайме: очень хороший прессинг, качество игры было неплохое, - отметил Газзаев. - Очевидно, конечно, что команда была на сборе, провела сложный подготовительный этап, тяжелые нагрузки, и такой свежести не хватало, особенно в реализации голевых моментов. Что касается второго тайма, то с двух сторон было проведено немало изменений, поэтому игра не так складно выглядела. Сборная России еще проведет матч с болгарами 5 июня, потом будет недельный цикл, чтобы подготовиться к матчу со сборной Бельгии".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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