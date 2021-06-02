Дворкович: выход сборной России из группы на Евро будет удовлетворительным результатом

Ранее в среду был назван окончательный состав сборной России на турнир.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выход футболистов сборной России в плей-офф чемпионата Европы будет для них удовлетворительным результатом. Такое мнение ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума высказал президент Международной шахматной федерации, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат Европы по футболу

"Что касается состава, то надо доверять главному тренеру. Считаю, он сумеет привести команду к оптимально возможной форме, - сказал Дворкович. - Он подбирает игроков по определенным критериям, в том числе на основе глубокой индивидуальной аналитики. Выбор [Станислава] Черчесова основан на очень серьезном анализе, по каждой позиции, по каждому игроку".

"Выход из группы будет удовлетворительным результатом. Хорошим результатом станет, если наша сборная пройдет один раунд плей-офф", - добавил он.

Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.