Дворкович: выход сборной России из группы на Евро будет удовлетворительным результатом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выход футболистов сборной России в плей-офф чемпионата Европы будет для них удовлетворительным результатом. Такое мнение ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума высказал президент Международной шахматной федерации, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
Ранее в среду был назван окончательный состав сборной России на турнир.
"Что касается состава, то надо доверять главному тренеру. Считаю, он сумеет привести команду к оптимально возможной форме, - сказал Дворкович. - Он подбирает игроков по определенным критериям, в том числе на основе глубокой индивидуальной аналитики. Выбор [Станислава] Черчесова основан на очень серьезном анализе, по каждой позиции, по каждому игроку".
"Выход из группы будет удовлетворительным результатом. Хорошим результатом станет, если наша сборная пройдет один раунд плей-офф", - добавил он.
Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.