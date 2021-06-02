Сафиуллин проиграл Звереву во втором круге Roland Garros

ТАСС. 2 июня. Россиянин Роман Сафиуллин проиграл представителю Германии Александру Звереву в матче второго круга Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1) в пользу 24-летнего Зверева, который посеян на турнире под шестым номером. В следующем круге немец сыграет с победителем пары Ласло Дьере (Сербия) - Миомир Кечманович (Сербия).

Сафиуллину 23 года, он занимает 182-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин впервые выступал на Roland Garros.

Зверев занимает шестое место в рейтинге ATP. Лучшим достижением немца на турнирах Большого шлема является выход в финал US Open в 2020 году.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет €17 млн.