Форма сборной России стала второй в рейтинге самых красивых на Евро по версии Mirror

ТАСС, 2 июня. Издание Mirror поставило гостевую форму сборной России по футболу на второе место в рейтинге самых красивых на предстоящем чемпионате Европы. Рейтинг опубликован на сайте издания.
При составлении рейтинга рассматривались два комплекта (домашняя и гостевая) каждой из 24 команд-участниц.
Euro 2020 kit rankings: Rating and slating all 48 shirts at the European Championships https://t.co/58ohyKC4MB pic.twitter.com/VYqQXC8b2d— The Mirror (@DailyMirror) June 2, 2021
Самой красивой была признана домашняя форма сборной Италии. Третье место заняла гостевая форма команды Швеции.
Домашняя форма сборной России заняла в рейтинге 18-е место.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).