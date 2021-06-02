Форма сборной России стала второй в рейтинге самых красивых на Евро по версии Mirror

ТАСС, 2 июня. Издание Mirror поставило гостевую форму сборной России по футболу на второе место в рейтинге самых красивых на предстоящем чемпионате Европы. Рейтинг опубликован на сайте издания.

При составлении рейтинга рассматривались два комплекта (домашняя и гостевая) каждой из 24 команд-участниц.