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Евро-2020

Форма сборной России стала второй в рейтинге самых красивых на Евро по версии Mirror

Гостевой комплект российской команды уступил только домашней форме итальянцев

ТАСС, 2 июня. Издание Mirror поставило гостевую форму сборной России по футболу на второе место в рейтинге самых красивых на предстоящем чемпионате Европы. Рейтинг опубликован на сайте издания.

При составлении рейтинга рассматривались два комплекта (домашняя и гостевая) каждой из 24 команд-участниц.

Самой красивой была признана домашняя форма сборной Италии. Третье место заняла гостевая форма команды Швеции.

Домашняя форма сборной России заняла в рейтинге 18-е место.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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