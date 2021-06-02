Двукратный олимпийский чемпион Власов выступит на турнире по греко-римской борьбе в Польше

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов выступит на рейтинговом турнире в Польше с 11 по 12 июня. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

Также на соревнованиях в Польше будет бороться Абуязид Манцигов (весовая категория до 71 кг).

Александр Чехиркин, завоевавший олимпийскую лицензию в весе до 77 кг, выступит через неделю на турнире в Стамбуле. Помимо него, в этих соревнованиях примут участие Виктор Ведерников (до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Ибрагим Лабазанов (до 63 кг), Артем Сурков, Назир Абдуллаев, (оба - до 67 кг), Станислав Зайцев, Осман Болотоков (оба - до 72 кг), Рафаэль Юнусов (до 82 кг), Бекхан Оздоев, Вааг Маргарян (оба - до 87 кг), Муса Евлоев (до 97 кг), Сергей Семенов и Зураб Гедехаури (оба - до 130 кг).

Турнир в Стамбуле пройдет с 19 по 20 июня.