Штангистка Соболь считает, что поедет на Олимпиаду, если успешно восстановится после травм

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг Кристина Соболь может принять участие в Олимпийских играх в Токио, если успешно залечит травмы. Об этом она сообщила ТАСС после завоевания золотой награды чемпионата России.

В апреле 2021 года главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов сообщал журналистам, что Соболь является основной претенденткой на участие в Олимпийских играх в Токио. По его словам, только три спортсменки имеют лицензии, дающие право выступить на Олимпиаде - Соболь, Светлана Ершова и Кристина Новицкая, при этом квота у женщин только одна. Он отмечал, что основной претенденткой была Татьяна Каширина, но ее участие под вопросом.

"Все будет зависеть от моего восстановления, лечения. Там уже по подготовке будет видно. Я об этом не думаю (о поездке в Токио - прим. ТАСС). Моя цель сейчас - залечить травмы и подготовиться. Я не могу прогнозировать [попадание на Игры], все будет зависеть от моего здоровья", - сказала Соболь.

"У нас будет два сбора перед Олимпиадой, там уже [будет принято решение о том, кто поедет на Олимпиаду]. Потенциал есть у меня [поехать на Игры], я думаю, вполне возможно участие", - добавила она.

Комментируя победу на чемпионате России по тяжелой атлетике в Ханты-Мансийске, Соболь отметила, что довольна результатом и отсутствием новых травм. "В принципе, да [довольна], с учетом, что после Европы я не особо тренировалась, так как усилие было на восстановление и лечение, поэтому как смогла, так насобирала. Главное, что сегодня новых травм не произошло", - резюмировала она.

Чемпионат России по тяжелой атлетике проходит в Ханты-Мансийске с 2 по 7 июня. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Серебряный призер Игр-2012 и неоднократная чемпионка мира Каширина временно отстранена от спорта из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.