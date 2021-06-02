Восемь четырехметровых кубов с приветствием болельщикам поставят в Петербурге перед Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Улицы Санкт-Петербурга к чемпионату Европы по футболу будут украшены более чем 1,7 тыс. баннеров, флагов и панно, а у аэропорта Пулково разместят композицию с приветствием для болельщиков из восьми четырехметровых кубов, сообщили в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

"Всего в городе планируется размещение 1 764 единиц оборудования, среди которых: 1,1 тыс. баннеров и композиций на опорах освещения, одна отдельно стоящая композиция из восьми четырехметровых кубов на дороге в аэропорт "Пулково 1" - приветственная композиция Welcome/Good Bye", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что баннеры разместят на центральных улицах города. На фасадах зданий на Московском проспекте гости и жители Петербурга также смогут увидеть два панно, Невский проспект украсят 12 подвесных композиций на тросах, а более чем 550 флагов украсят городские мосты. Все работы по украшению завершат к 8 июня.

Также в городе с 1 июня запущена трансляция видеороликов на 11 электронных дисплеях, а на эскалаторах метро транслируются звуковые ролики по теме чемпионата. Кроме того, по информации комитета, власти города также задействовали оборудование, которое было закуплено к чемпионату мира по футболу 2018 года, в частности, использованы стенды и стойки навигации для пешеходов. Все конструкции оформлены в соответствии со стилистикой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для городов, которые принимают матчи чемпионата Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.