Путин пообещал сыграть в хоккей с красноярской командой старшего поколения

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал сыграть в хоккей с командой "Енисейская Сибирь", в которую входят хоккеисты старше 60 лет из Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва.

С предложением поучаствовать в хоккейном матче к Путину во время его встречи с руководством "Единой России" и участниками праймериз обратился в среду Константин Казарин. "Уважаемый Владимир Владимирович, знаю, что вы играете в хоккей в Москве, Сочи, а в Красноярске нет. Наши ветераны были счастливы сыграть с вами и командой наших знаменитостей хоккея", - предложил он.

"Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя, вроде, понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой, дзюдо, я на коньках-то раньше не стоял. Но это тем не менее доставляет удовольствие. И я, как только представится возможность, с удовольствием сыграю и с вами, и с теми, кто вместе с вами занимается спортом", - сказал президент.

На встрече участник праймериз "Единой России" Константин Казарин сообщил президенту, что занимается созданием проекта системы физкультурно-спортивного движения для людей старше 60 лет. "В Красноярске уже есть хорошая практика. Мы создали хоккейный клуб поколения 60+ "Енисейская Сибирь". В состав клуба вошли хоккеисты Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. Этот опыт мы будем переносить и на другие виды спорта", - сказал он.