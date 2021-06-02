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Евро-2020

Нигматуллин: Сафонов и Шунин будут претендовать на место в воротах сборной России на Евро

Бывший вратарь национальной команды считает, что выбор вратарей в заявку на турнир был логичным
Руслан Нигматуллин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Руслан Нигматуллин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Вратари Антон Шунин и Матвей Сафонов будут претендовать на место в основном составе сборной России на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.

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В окончательный состав команды попали Шунин ("Динамо"), Сафонов ("Краснодар") и Юрий Дюпин ("Рубин"). Вне заявки остался голкипер "Зенита" Андрей Лунев.

"Думаю, что все логично. Нельзя сказать, что он [Лунев] сыграл сильнее и более ярко, чем остальные претенденты в сборной, поэтому, думаю, он сам психологически был готов к тому, что будет в числе отсеянных, - сказал Нигматуллин. - Что касается Шунина, он товарищескую игру (против поляков) начал первым, и до этого он играл первым номером. Сезон в клубе был неоднозначным, со взлетами и падениями, но в сборной он играл достаточно надежно".

В контрольном матче с поляками (1:1) Сафонов заменил Шунина в середине второго тайма. "То, что вышел на замену Сафонов, говорит о том, что на него тоже очень рассчитывают. И выбор, кто будет номер один, еще не решен", - отметил Нигматуллин.

"Дюпин провел великолепный сезон в "Рубине", и, думаю, тоже заслуживает к себе большего внимания. Но место одно, и выбирать, думаю, будут между Шуниным и Сафоновым. Все по-своему достойны: Сафонов моложе, только-только дебютировал, а Шунин более опытный. Могу только точно сказать, что Сафонов - ближайшее будущее сборной вполне возможно на следующие десять лет, но все будет зависеть от него", - добавил Нигматуллин.

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