Нигматуллин: Сафонов и Шунин будут претендовать на место в воротах сборной России на Евро

В окончательный состав команды попали Шунин ("Динамо"), Сафонов ("Краснодар") и Юрий Дюпин ("Рубин"). Вне заявки остался голкипер "Зенита" Андрей Лунев.

"Думаю, что все логично. Нельзя сказать, что он [Лунев] сыграл сильнее и более ярко, чем остальные претенденты в сборной, поэтому, думаю, он сам психологически был готов к тому, что будет в числе отсеянных, - сказал Нигматуллин. - Что касается Шунина, он товарищескую игру (против поляков) начал первым, и до этого он играл первым номером. Сезон в клубе был неоднозначным, со взлетами и падениями, но в сборной он играл достаточно надежно".

В контрольном матче с поляками (1:1) Сафонов заменил Шунина в середине второго тайма. "То, что вышел на замену Сафонов, говорит о том, что на него тоже очень рассчитывают. И выбор, кто будет номер один, еще не решен", - отметил Нигматуллин.

"Дюпин провел великолепный сезон в "Рубине", и, думаю, тоже заслуживает к себе большего внимания. Но место одно, и выбирать, думаю, будут между Шуниным и Сафоновым. Все по-своему достойны: Сафонов моложе, только-только дебютировал, а Шунин более опытный. Могу только точно сказать, что Сафонов - ближайшее будущее сборной вполне возможно на следующие десять лет, но все будет зависеть от него", - добавил Нигматуллин.