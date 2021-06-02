Теннисистка Павлюченкова вышла в третий круг Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 29-летней россиянки, которая посеяна на турнире под 31-м номером. В следующем круге она сыграет с победительницей игры между представительницей Белоруссии Ариной Соболенко и ее соотечественницей Александрой Саснович.

Павлюченкова занимает 32-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет в своем активе 12 титулов WTA. Она шесть раз доходила до четвертьфиналов турниров серии Большого шлема.

Томлянович 28 лет, она занимает 76-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Roland Garros в 2014 году.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, проходящие в Париже, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.