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Матч за женскую шахматную корону

Филатов верит в успех россиянок в борьбе за мировую шахматную корону

В турнире претенденток примут участие как минимум две российские шахматистки
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские шахматистки Екатерина Лагно и Александра Горячкина способны выиграть матч за звание чемпионки мира. Такое мнение президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказал ТАСС.

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Лагно в среду завоевала право сыграть на турнире претенденток после ничьей в партии заключительного, 11-го тура Гран-при Международной шахматной федерации против украинки Марии Музычук. В турнире претенденток в следующем году также примет участие игравшая в последнем матче за мировую шахматную корону Александра Горячкина.

"Лагно - молодец, мы верим в наших шахматисток - они нас всегда радовали, - сказал Филатов. - Мы давно ждем возвращения короны в Россию - женской или мужской. А лучше обоих сразу, поэтому верим в наших шахматистов".

Матч за мировую шахматную корону у мужчин пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря.

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Матч за женскую шахматную корону
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