Хоккеист Капризов уверен в продлении контракта с "Миннесотой"

"Летом у меня будет время все обдумать. Сейчас не хотелось бы предсказывать будущее, - сказал Капризов. - Мне все нравится в "Миннесоте", я здесь счастлив. Уверен, что мы придем к соглашению с руководством клуба".

Капризову 24 года, он был выбран "Миннесотой" на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА, дважды став лучшим снайпером КХЛ, вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 выиграл Кубок Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ, в которых набрал 51 (27 голов + 24 голевые передачи) очко. "Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона и проиграла "Вегасу" в серии первого раунда плей-офф со счетом 3:4.