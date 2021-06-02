Президент "Манчестер Сити" заявил, что сожалеет об участии в Суперлиге

ТАСС, 2 июня. Председатель совета директоров английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Халдун аль-Мубарак принес извинения болельщикам за участие команды в Суперлиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Участие в Суперлиге было ошибкой. Оглядываясь назад, я думаю, что решение должно было быть принято с самого начала: решение не участвовать в этой лиге, - сказал аль-Мубарак. - Я абсолютно сожалею об этом. Я беру на себя всю ответственность за принятое решение и хотел бы еще раз отметить, что вступление в Суперлигу было ошибкой".

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

25 мая УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Дело было возбуждено в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы УЕФА. В апреле испанский коммерческий суд вынес предварительное решение о том, что ФИФА и УЕФА не должны препятствовать созданию Суперлиги.

В прошедшем сезоне "Манчестер Сити" впервые в истории дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил английскому "Челси" (0:1).