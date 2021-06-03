Сборные России и Канады в четвертый раз встретятся в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

РИГА, 3 июня. /ТАСС/. Российские и канадские хоккеисты встретятся в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Риге. Команды сыграют друг против друга на этой стадии турнира в четвертый раз в истории.

Команды, чье соперничество является принципиальным на турнирах любого уровня и возраста, за последние 10 лет на чемпионатах мира играли друг против друга четыре раза. В последний раз сборные России и Канады встретились в 1/4 финала турнира 2018 года, тогда канадцы выиграли в овертайме со счетом 5:4. На мировом первенстве 2011 года в Братиславе россияне в четвертьфинале обыграли команду Канады со счетом 2:1.

Игра пройдет в Олимпийском спортивном центре и начнется в 20:15 мск. По итогам предварительного этапа россияне заняли первое место в группе А, потерпев лишь одно поражение в семи матчах.

Сборная Канады могла не попасть в плей-офф впервые с турнира 1998 года. Однако канадцев выручили норвежцы, которые в заключительном матче группы В неожиданно обыграли команду Казахстана. В личной встрече канадцы были сильнее подопечных Юрия Михайлиса, поэтому обошли их при равенстве очков.

Основным вратарем сборной России в матче с канадцами может стать Сергей Бобровский. Голкипер приехал из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида", которая завершила борьбу в Кубке Стэнли, и уже прошел карантин. До этого почти во всех матчах на воротах российской команды стоял Александр Самонов. Голкипер петербургского СКА провел две игры "на ноль", по этому показателю он делит первое место на турнире с американцем Кэлом Петерсеном.