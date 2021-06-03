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НБА

"Юта" обыграла "Мемфис" и вышла во второй раунд плей-офф НБА

Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1 в пользу "Юты"
Баскетболисты "Мемфиса" Джа Морант и "Юты" Руди Гобер AP Photo/Rick Bowmer
Описание
Баскетболисты "Мемфиса" Джа Морант и "Юты" Руди Гобер
© AP Photo/Rick Bowmer

ТАСС, 3 июня. "Юта" дома победила "Мемфис" со счетом 126:110 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Юты" Донован Митчелл, оформивший дабл-дабл (30 очков + 10 передач). Также дабл-даблы на счету его одноклубника Руди Гобера (23 очка + 15 подборов), а также разыгрывающего "Мемфиса" Джа Моранта (27 очков + 11 передач).

"Юта" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1 и впервые за три года вышла во второй раунд плей-офф. В сезоне-2017/18 команда выиграла у "Оклахомы" (4-2 в серии), но затем уступила "Хьюстону" (1-4). Во втором раунда "Юта" сыграет с победителем пары "Лос-Анджелес Клипперс" - "Даллас" (2-2).

По итогам регулярного чемпионата "Юта" заняла первое место в таблице Западной конференции, "Мемфис" стал девятым и пробился в плей-офф через раунд плей-ин.

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