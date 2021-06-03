Горьков: умение играть в го необходимо для бизнесменов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Умение играть в го необходимо для исполнительных директоров компаний и бизнесменов. Такое мнение ТАСС высказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава "Росгеологии" Сергей Горьков.

Чемпионат мира по игре в го пройдет с 3 по 9 июня во Владивостоке. В 41-м по счету турнире примут участие спортсмены 77 стран, Россию на соревнованиях представит 20-летний Антон Черных из подмосковного Жуковского.

"Го - это не только спорт, это стратагема. Го было создано приблизительно в середине первого тысячелетия в Китае и формировалось как моделирование стратегических войн или стратегических взаимодействий во времена многоцарствия в Китае. И с тех пор это самая сложная игра человечества. Я считаю, что для руководителей компаний, для исполнительных директоров просто необходимо уметь играть в го, особенно если работаете на перспективу и на Востоке - в Японии, Южной Корее, Китае", - заявил Горьков.

В го играют на прямоугольном поле, называемом гобан. Один из двух игроков получает черные камни, другой - белые. Цель игры - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.