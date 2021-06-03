Вывеска "Газпром Арена" на фасаде стадиона останется во время Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вывеска "Газпром Арена", установленная на фасаде стадиона в Санкт-Петербурге, останется во время чемпионата Европы по футболу. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) сообщил генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

Согласно правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), во время соревнований под эгидой УЕФА в названии арен не должны упоминаться коммерческие организации. "Газпром" является одним из спонсоров чемпионата Европы.

"Не будет убрана надпись "Газпром" со стадиона, так как это один из спонсоров Евро", - сказал Сорокин.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.