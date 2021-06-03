Левитин: спорт должен культивировать дружбу и общение между людьми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Спорт должен способствовать развитию общения и дружбы между людьми. Такое мнение в рамках дискуссии "Роль спорта в формировании молодежной политики будущего" на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) высказал помощник президента России Игорь Левитин.

"Санкции легко наложить на спортсменов, но это возбуждает агрессию, - сказал Левитин. - Спорт же должен культивировать дружбу и общение между людьми. Урок физкультуры должен зажигать, но нет в школе моды на спорт. Он должен воспитывать в человеке чувство защитника страны, семьи, школы".

"А то, что творится в мировом спорте сегодня - это политический беспредел, хартия гласит, что Олимпиада - это соревнование спортсменов, не стран, и как можно не дать флаг? Недавно был эпизод в Польше, когда у нашей спортсменки сняли флаг (во время матча за звание чемпионки мира по шашкам флаг России и табличка с именем Тамары Тансыккужиной и триколором были убраны прямо по ходу встречи - прим. ТАСС), но мы тему не проводили, ее соперница же тоже убрала свой флаг. А это важно, что человек не захотел играть в неравных условиях, это достойно уважения, и об этом надо говорить", - добавил Левитин.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.