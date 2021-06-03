Сборная России по лыжным гонкам начнет тренироваться в полном составе в Эстонии 13 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российская национальная команда по лыжным гонкам соберется в полном составе на тренировочном сборе в эстонском Отепя, который начнется 13 июня. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Сергей Турышев.

Группа лыжников сборной России, которую готовят к сезону тренеры Маркус Крамер и Турышев, 2 июня завершила первый в олимпийском сезоне тренировочный сбор, который проходил в австрийском Рамзау. "Все поставленные задачи выполнили, самочувствие спортсменов нормальное, немного подустали после сбора, но со здоровьем все хорошо у всех. Следующий сбор у нас будет сдвоенным: 10 дней проведем в Эстонии и 10 дней в Швеции в лыжном тоннеле. Выезжаем в Отепя 13 июня, на сборе в Эстонии будем использовать лыжероллеры, велосипеды, спортсменов также ждут силовые тренировки и кроссы", - отметил собеседник ТАСС.

"В Отепя приедут все лыжники сборной, не только наша группа. Это традиционный сбор, где собираются все группы один раз в году и приезжает Елена Валерьевна Вяльбе (президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной - прим. ТАСС). Получаем от нее напутствия, и дальше все разъезжаются на свои тренировочные мероприятия, а кто-то останется в Эстонии", - добавил Турышев.

В группе Крамера и Турышева к олимпийскому сезону готовятся Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина. В Рамзау вместе с россиянами тренировались также австрийская спортсменка Тереза Штадлобер, а также итальянцы Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани, которые приедут и в Отепя.

"Что касается иностранных лыжников, то Штадлобер с нами не все лето будет тренироваться, она присоединится к нам в июле. Итальянцы будут полностью всю летнюю подготовку проводить вместе с нами", - подчеркнул Турышев.

Всего на централизованную подготовку к олимпийскому сезону определены 38 российских лыжников. В группу Олега Перевозчикова вошли Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артем Николаев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов и Иван Якимушкин. Юрий Бородавко тренирует Александра Большунова, Дениса Спицова, Александра Терентьева, Алексея Червоткина, Анастасию Кулешову, Анну Грухвину, Яну Кирпиченко, Марию Истомину и Наталью Непряеву. В группе Егора Сорина готовятся к сезону Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Сергей Волков, Алена Баранова, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Анастасия Фалеева.