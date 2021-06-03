Агент Черышева опроверг сообщения об уходе футболиста из "Валенсии"

ТАСС, 3 июня. Информация о продаже российского полузащитника Дениса Черышева испанским футбольным клубом "Валенсия" не соответствует действительности. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил агент футболиста Хуан Лопес.

Во вторник испанская газета As сообщила, что "Валенсия" рассматривает вариант продажи Черышева, а стоимость трансфера может составить €2 млн.

"В этих новостях нет ничего верного! Денис пока очень сфокусирован на игре за сборную России на чемпионате Европы. Сейчас мы не хотим знать ничего другого, кроме выбора самого игрока", - сказал Лопес.

Черышеву 30 лет, он выступает за "Валенсию" с июля 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в 21 игре и отметился тремя голевыми передачами.

Черышев вошел в окончательную заявку сборной России на чемпионат Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).