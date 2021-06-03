Российский боец Анкалаев проведет следующий бой в UFC в августе

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев проведет следующий бой в августе. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Свой предыдущий поединок спортсмен провел в конце февраля, победив украинца Никиту Крылова.

"Анкалаев проведет следующий бой в августе против топового соперника", - сказал Магомедов.

Анкалаев занимает седьмое место в рейтинге полутяжелого веса UFC. Всего на его счету 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.