Отец пилота "Формулы-1" Мазепина рассказал о проблемах сына с военной кафедрой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин не имел возможности посещать военную кафедру из-за занятости в гонках. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил отец спортсмена, владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин.

Мазепину 22 года, в прошлом сезоне он выступал в чемпионате "Формулы-2" за Hitech GP, по итогам чемпионата он занял пятое место. В декабре 2020 года он подписал многолетний контракт с "Хаас". Мазепин 31 мая защитил выпускную квалификационную работу в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.