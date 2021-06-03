Отец пилота "Формулы-1" Мазепина рассказал о проблемах сына с военной кафедрой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин не имел возможности посещать военную кафедру из-за занятости в гонках. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил отец спортсмена, владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин.
Мазепину 22 года, в прошлом сезоне он выступал в чемпионате "Формулы-2" за Hitech GP, по итогам чемпионата он занял пятое место. В декабре 2020 года он подписал многолетний контракт с "Хаас". Мазепин 31 мая защитил выпускную квалификационную работу в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.
"У Никиты 23 гонки, а ему говорят, что надо в армию, - сказал Мазепин. - Ему сказали, что если он не появлялся на сборах регулярно, то кафедры не будет. И он меня спрашивает: "Что делать, папа? У меня каждые две недели гонка". И кому этот вопрос задавать, и речь не про Никиту Мазепина, а про всех, вопрос учебы и спорта актуален".
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.