Представлен официальный плакат чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России

ТАСС, 3 июня. Международная федерация футбола представила официальный плакат чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Турнир пройдет с 19 по 29 августа в Москве.

На плакате изображен футболист в прыжке в борьбе за мяч с жар-птицей. Также изображены купола собора Василия Блаженного и стадион "Лужники". Плакат представляет полотно размером 24х33 м и установлен в "Лужниках".

Турнир проводится каждые два года. Чемпионом мира в 2019 году стала сборная Португалии, россияне заняли третье место. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).