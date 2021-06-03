В Госдуме призвали создать специлизированный спортивный интернет-портал

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Специализированный виртуальный портал может быть создан для вовлечения молодежи в спорт. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, чей комментарий ТАСС предоставила пресс-служба комитета.

"Мы не должны отказываться или пытаться заменить ставший привычным для нас виртуальный мир на спортивный и реальный досуг, - сказал Пайкин. - Мы должны встроить в новую реальность спорт, в том числе через информационные технологии".

Он привел в пример опыт стран Европы и США, где большую популярность среди молодежи приобретают специализированные IT-платформы, приложения, программы и специальные социальные сети, направленные на организацию физических и спортивных мероприятий. "Необходимо и в России создать такую платформу, помимо вовлечения молодежи в спорт она позволила бы вести учет тех, кто реально занимается ежедневно физической активностью. Такая IT-платформа могла бы быть сопряжена с порталом госуслуг, на котором уже зарегистрировано более 126 млн наших граждан", - добавил парламентарий.

По его словам, такая платформа могла бы стать, в том числе, эффективным инструментом информирования о проводимых спортивных мероприятиях и о дополнительных льготах и субсидиях тем, кто занимается спортом.

Президент России Владимир Путин в тексте указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поручил увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.