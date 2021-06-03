Сборная России по футболу тренируется в полном составе на базе в Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в подмосковном Новогорске в полном составе продолжает подготовку к чемпионату Европы и предшествующему турниру домашнему товарищескому матчу с командой Болгарии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым 2 июня утвердил окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы.

С командой продолжают тренироваться не попавшие в финальную заявку защитники казанского "Рубина" Илья Самошников и московского "Динамо" Роман Евгеньев, а также голкипер "Зенита" Андрей Лунев. Эти футболисты могут быть дозаявлены на турнир до начала первого матча, если возникнет необходимость замены кого-то из основной заявки. Самошников тренируется по индивидуальной программе, футболист из-за повреждения пропустил товарищескую встречу с командой Польши (1:1).

Товарищеский матч сборных России и Болгарии состоится в Москве 5 июня. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).