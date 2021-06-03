Матыцин: Минспорт РФ окажет поддержку инициативы проведения Олимпиады в Казани

ТАСС, 3 июня. Министерство спорта России будет содействовать поддержке инициативы проведения в Казани летних Олимпийских игр. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"В Казани все очень конструктивно, понимаю, что титул спортивной столицы оправдан, город имеет богатейший опыт проведения крупных спортивных соревнований разной направленности, - сказал Матыцин. - Там сформирована профессиональная команда, видим, как руководство республики относится к спорту, и знаем, какой авторитет у города в международном спортивном сообществе. Поэтому министерство будет содействовать поддержке инициативы проведения Олимпиады в Казани. Надеюсь, что после окончания периода санкций международное сообщество также позитивно отнесется к этой заявке".

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до 17 декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA. При этом оговорены возможные исключения, турнир может пройти в России, если перенести соревнование в другие страны "невозможно юридически и практически".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.