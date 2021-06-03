FIDE потребует компенсацию от Белоруссии за отказ проводить Кубок мира

"Кубок мира пройдет в Сочи, и мы готовимся уже в ежедневном режиме, - сказал Дворкович. - Все участники определены, ждем несколько номинаций от стран, есть несколько wild card ("специальных приглашений"), которые надо раздать. Но мы уже заключаем контракты с отелями, площадкой для проведения, занимаемся согласованием медицинских протоколов. Шахматисты уже получают визы - процесс идет мощно".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) будет требовать денежную компенсацию от Белоруссии за отказ от проведения Кубка мира. Об этом ТАСС рассказал президент FIDE Аркадий Дворкович в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы очень благодарны правительству РФ за поддержку, потому что случился форс-мажор. Минск отказался от проведения, мы ничего не отнимали у них, поэтому, прямо скажем, Белоруссия поступила не очень по-партнерски. Я не знаю, из-за чего, поставили нас перед фактом, без всякой компенсации - это для нас сложная ситуация, и с ней еще будем разбираться. Есть решение совета FIDE заниматься вопросом получения компенсации, в отличие от хоккея, не мы им должны деньги, а они нам, мы потратили свои ресурсы".

Российские шахматисты сыграют под флагом страны

Дворкович также отметил, что российские шахматисты будут выступать на Кубке мира под флагом России.

"Российские шахматисты будут выступать под своим флагом - это Кубок мира, а не чемпионат, тут проблемы нет. Проблема есть в Дубае, где Ян Непомнящий будет выступать [в матче за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном] под флагом ФШР [Федерации шахмат России] или каким-то другим, еще решим, но точно не под флагом РФ. Хотя, как понимаете, это все на Экспо, российский павильон будет недалеко, и флагов страны будет много. Но не на самой площадке матча за корону", - отметил глава FIDE.

Кубок мира пройдет в Сочи с 10 июля по 6 августа. Победитель и финалист Кубка мира попадут на турнир претендентов, где поборются за право сыграть в матче за мировую шахматную корону.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.