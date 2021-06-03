Аниканов: штангистка Соболь остается основной претенденткой на участие в Играх в Токио

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июня. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг, победительница чемпионата России в Ханты-Мансийске Кристина Соболь поедет на Олимпийские игры в Токио, если не подведет здоровье. В противном случае ее заменит серебряный призер чемпионата Европы в весе до 55 кг, победительница чемпионата России в Ханты-Мансийске Светлана Ершова. Об этом сообщил в четверг ТАСС главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.

В апреле 2021 года Аниканов сообщал журналистам, что Соболь является основной претенденткой на участие в Олимпийских играх в Токио. По его словам, три спортсменки имеют лицензии, дающие право выступить на Олимпиаде, - Соболь, Ершова и Кристина Новицкая, при этом путевка у женщин только одна. Он отмечал, что основной претенденткой была Татьяна Каширина, но ее участие под вопросом.

"На Олимпиаду поедет кто-то из двоих - Светлана Ершова или Кристина Соболь. Через три недели должна подаваться окончательная заявка, за месяц до Олимпиады. Пока Соболь - первый номер, но будем смотреть на ее здоровье, если оно не позволит, то поедет дублер Светлана Ершова. Думаю, Соболь сможет "дожить" до Олимпиады", - сказал он.

По его словам, бороться за первое место никто из них не сможет. "Победить на Олимпиаде шансов нет ни у кого, шансы были только у Кашириной, но она сейчас временно отстранена. Смогут бороться только за шестерку, даже не за тройку. Будем ждать Париж (следующие Олимпийские игры - прим. ТАСС). Я бы хотел, чтобы в Токио поехали личные тренеры спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду", - уточнил он.

Аниканов добавил, что результат выступления претенденток на поездку в Токио на чемпионате России в Ханты-Мансийске его не удовлетворил. "Сегодняшний результат выступления меня не удовлетворяет, не те веса. Достаточно определенных весов, чтобы выиграть чемпионат России, но ориентироваться надо на другие килограммы, на уровень чемпионата Европы, я уж не говорю про чемпионат мира", - резюмировал он.

Чемпионат России по тяжелой атлетике проходит в Ханты-Мансийске с 2 по 7 июня. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Серебряный призер Игр-2012, пятикратная чемпионка мира Каширина временно отстранена от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.