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Федун считает, что сборная России по футболу выйдет в четвертьфинал чемпионата Европы

Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании
Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун
© Сергей Фадеичев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу способна выйти в четвертьфинал предстоящего чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского "Спартака" Леонид Федун в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В среду был объявлен окончательный состав сборной России на чемпионат Европы. В список вошли 26 игроков.

"От нашей сборной на Евро можно ожидать выхода в четвертьфинал", - сказал Федун.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
Евро-2020ПМЭФ-2021
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