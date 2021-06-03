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Евро-2020

Мухин: российские футболисты будут чувствовать в Дании поддержку своих болельщиков

Ранее стало известно, что власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы в Копенгагене

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России в Копенгагене на матче чемпионата Европы против датчан будут ощущать поддержку своих болельщиков, несмотря на их отсутствие. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Максим Мухин.

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Ранее стало известно, что власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы в Копенгагене. Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России, однако власти Дании отказались делать исключение.

"Не знаю, как комментировать решение датчан не пускать российских болельщиков в Копенгаген, это их решение. Но и в отсутствие своих болельщиков мы все равно будем играть на победу и чувствовать их поддержку у телеэкранов", - сказал Мухин.

Матч сборных Дании и России пройдет 21 июня.

Теги
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