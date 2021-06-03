Мухин: российские футболисты будут чувствовать в Дании поддержку своих болельщиков

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России в Копенгагене на матче чемпионата Европы против датчан будут ощущать поддержку своих болельщиков, несмотря на их отсутствие. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Максим Мухин.

Ранее стало известно, что власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы в Копенгагене. Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России, однако власти Дании отказались делать исключение.

"Не знаю, как комментировать решение датчан не пускать российских болельщиков в Копенгаген, это их решение. Но и в отсутствие своих болельщиков мы все равно будем играть на победу и чувствовать их поддержку у телеэкранов", - сказал Мухин.

Матч сборных Дании и России пройдет 21 июня.