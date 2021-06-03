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Roland Garros

Екатерина Александрова не смогла выйти в третий раунд Roland Garros

В матче второго круга российская теннисистка проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счетом 2:6, 3:6
Екатерина Александрова AP Photo/Thibault Camus
Описание
Екатерина Александрова
© AP Photo/Thibault Camus

ТАСС, 3 июня. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла чешке Барборе Крейчиковой во втором раунде Roland Garros.

Матч закончился со счетом 6:2, 6:3 в пользу чешской спортсменки.

В третьем круге Крейчикова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая во втором раунде обыграла американку Энн Ли (6:0, 6:4).

Александровой 26 лет, она занимает 34-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка выходила в третий раунд Roland Garros в 2019 и 2020 годах.

25-летняя Крейчикова в рейтинге WTA расположилась на 33-й строчке. Лучшим достижением чешской спортсменки на Roland Garros является выход в четвертый круг турнира 2020 года.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет €17 млн.

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