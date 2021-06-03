Московский кредитный банк будет финансировать оплату прав на показ Евро и Олимпиады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Московский кредитный банк (МКБ) будет финансировать оплату прав на телетрансляции в России Олимпийских игр и чемпионата Европы по футболу. Соответствующее соглашение было подписано между МКБ и компанией "Телеспорт" в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Предметом соглашения является договор о факторинговом финансировании для обеспечения оплаты прав на телетрансляции чемпионата Европы по футболу, летних Олимпийских игр в Токио и зимних Олимпийских игр в Пекине.

Со стороны МКБ соглашение подписал заместитель председателя правления Олег Борунов, со стороны компании "Телеспорт" - генеральный директор Петр Макаренко.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.