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Олимпиада в Токио

Синцов и Кирсанова вошли в состав сборной России по маунтинбайку на Олимпиаду в Токио

Национальная команда проведет заключительный этап подготовки в Хабаровске

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Антон Синцов и Виктория Кирсанова вошли в состав сборной России по маунтинбайку на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин.

"В состав вошел Антон Синцов, запасным будет Николай Иванов. Также вошла Виктория Кирсанова, запасная - Вера Медведева", - сказал собеседник агентства.

Национальная команда проведет заключительный этап подготовки в Хабаровске. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Олимпиада в Токио
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