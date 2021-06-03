ТАСС, 3 июня. Президент "Твери" Мамука Аджоев отстранен от футбольной деятельности на шесть месяцев и оштрафован на 125 тыс. рублей за нарушение регламента Российского футбольного союза по этике. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

После домашнего матча 22-го тура Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с "Зенитом-2" Аджоев зашел в судейскую комнату, где оскорблял инспектора и судей встречи. Матч прошел 29 апреля и завершился со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба.

Также комитет РФС по этике вынес штраф в размере 60 тыс. рублей московскому "Спартаку" в связи с допущенными работниками клуба нарушениями регламента РФС по этике.

После 27 туров "Тверь" занимает четвертое место в турнирной таблице группы 2 ПФЛ.