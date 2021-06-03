Клуб "Легион-Динамо" предложил контракт футболиста Хабибу Нурмагомедову

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может подписать контракт с махачкалинским футбольным клубом "Легион-Динамо". Об этом ТАСС сообщил президент клуба Шамиль Лахиялов.

"Контракт готов, осталось подписать, - сказал Лахиялов. - По срокам и условиям - Хабиб сам их впишет, и мы договоримся. По тем нарезкам, которые я вижу, он в отличной физической форме, у него большое желание, характер. Так что, я думаю, он сможет себя реализовать в профессиональном футболе".

"В этом сезоне ему уже это сделать не удастся, но со следующего сезона - вполне", - добавил собеседник агентства.

Лахиялов назвал преждевременными сообщения о факте подписания контракта с Нурмагомедовым. "Пока мы лично с Хабибом не общались, так что рано говорить о факте подписания. Но у нас все готово", - сказал Лахиялов.

Нурмагомедов завершил карьеру бойца смешанного стиля осенью прошлого года. Он неоднократно отмечал, что хотел бы попробовать себя в профессиональном футболе.

Клуб "Легион-Динамо" выступает в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и занимает четвертое место после 30 матчей в группе 1.